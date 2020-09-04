Химикат избавит и от ненужных кустарников

Дачный сезон подошел к концу, теперь самое время позаботиться об участке. Для того чтобы спасти огород от зарослей сорняка, нужно использовать специальные средства. Для таких целей отлично подойдут гербициды.

Обработать химикатом нужно все свободные грядки, междурядье, дорожки и площадки на участке. Кроме того, сейчас как раз время второй волны одуванчиков, а данное средство отлично справляется с этим сорняком.

Средства для обработки участка на основе гербицидов безопасны для почвы. Они оказывают влияние на надземную часть сорняка и не проявляют активности в почве. Так что посаженные семена и различные организмы в почве не пострадают.

Перед опрыскиванием участка стоит свериться с прогнозом погоды, если вскоре пойдет дождь, эту процедуру нужно отложить. Веществу требуется порядка трех часов, чтобы добраться до корня сорного растения и нейтрализовать его.

А через три недели весь сорняк погибнет. Землю можно перекапывать прямо с ним – сорное растение пойдет на удобрение.

Кстати, гербициды используют и против ненужных кустарников. С их помощью можно легко избавиться от поросли черемухи или шиповника. Главное, четко следовать индукции на упаковке.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как легко и навсегда избавиться от поросли вишни.

