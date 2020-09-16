Внучки Лукашенко бросили школу в Белоруссии

Внучки Лукашенко бросили школу в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девочки забрали документы из лицея БГУ вслед за сыном президента

Анастасия и Дарья Лукашенко решили сменить место обучения. Внучки белорусского президента ушли из лицея БГУ, откуда недавно забрал документы и младший сын лидера Республики Николай. Информацию подтвердила сама Анастасия – родственница Александра Лукашенко.

По информации журналистов, старшая внучка президента перешла в 11 класс лицея, а ее сестра Дарья поступила в этом году, обойдя конкурентов, – на одно место в заведении претендовало девять человек. После первой недели обучения дочери Дмитрия Лукашенко забрали документы.

Анастасия готовилась к поступлению целый год и ранее делилась, что учеба там ей нравилась, передает Tut.by. Почему же внучки президента решили уйти из школы и где они будут учиться теперь – неизвестно.

Напомним, что ранее из лицея БГУ ушел Николай Лукашенко. Сын президента усердно готовился к поступлению, его зачислили на биологический профиль. Однако в начале учебного года он в заведении не появился.

По слухам, образование младший сын Лукашенко продолжит в престижной московской школе. Однако официально эта информация не подтверждена.

Карина СИРАЗОВА

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