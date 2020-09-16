Юрист заявил, что погибший не высказывал мыслей о суициде

Националист Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом "Тесак", не имел поводов для совершения самоубийства. Такое заявление сделал адвокат покойного Иван Сидоров.

Правозащитник добавил, что при подтверждении версии о том, что произошло самоубийство его подзащитного из-за определенных внешних факторов, стоит говорить о том, что ему "кто-то помог".

Сидоров пояснил, что подзащитного собирались отвезти в Москву для дачи показания по делу 21-летней давности, однако не стал уточнять, о каком именно деле идет речь, сообщает "Интерфакс".

В СК отметили, что погибший осужденный оставил в камере предсмертную записку. По информации РЕНТВ, в ней он извинялся перед тюремной администрацией за доставленные неудобства и просил предоставить записку своей возлюбленной. Сам Сидоров заявил, что ему заявили о следующем: осужденный написал явку с повинной и сознался в причинении телесных повреждений, однако он не верит в это.



О смерти Марцинкевича стало известно сегодня, 16 сентября. Он был найден мертвым в одиночной камере, расположенной в следственном изоляторе в Челябинске. Позднее региональное управление ФСИН подтвердило информацию об обнаружении тела осужденного. Медики попытались спасти его жизнь, но к положительным результатам это не привело. Один из источник заявил, что Марцинкевич пытался совершить самоубийство.

Александр Марцинкевич скончался в 36-летнем возрасте. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и являлся лидером одного из ультрарадикальных движений. В Сети приобрел известность благодаря многочисленными видеозаписям, на которых занимается публичным судом над лицами, занимающимися продажей наркотических веществ.