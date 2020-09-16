Въехать иностранцам в Россию станет проще

Правила изменятся для родственников граждан РФ

Россия упростит оформление визы для иностранцев при одном условии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Правила въезда в страну станут проще для тех, кто является близким родственником граждан России. Так, изменения коснутся родных супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков россиян.

По словам Мишустина, теперь у иностранцев с родственниками в РФ появится возможность оформить долгосрочные частные визы сроком до года, а также не придется выезжать за пределы государства каждые три месяца, передает РИА "Новости".

Ранее эксперты озвучили правила въезда в Турцию для россиян.

Карина СИРАЗОВА

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