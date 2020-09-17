Сейчас молодой человек находится на территории посольства РБ, утверждает источник

Сын президента Белоруссии Александр Лукашенко забрал документы из минского лицея – после августовских событий в службе главы республики решили, что теперь ему находиться в родной стране небезопасно. В учебном заведении осудили произошедшее – а значит, преподавательский состав может перенести свое плохое отношение к лидеру страны на его сына.

Главный научный сотрудник Академии наук Александр Войтович сообщил, что его личные контакты передали информацию о том, что Колю переведут в гимназию при МГУ – проблем с этим быть не должно, так как молодой человек показывает высокие баллы по химии и биологии. А еще он призер районной олимпиады.

В самой гимназии заявили, что в настоящее время проводят дистанционное обучение. 4 сентября Колю еще видели в белорусской столице, а теперь его перенаправили в Москву. Экс-сотрудник КГБ, попросивший остаться анонимным, заявил, что в настоящее время сын Лукашенко находится на территории посольства Белоруссии в Москве – на первое время. А учиться он будет под вымышленной фамилией.

Сам Лукашенко, рассказал бывший сотрудник службы безопасности, давал высокие отзывы о тимирязевской академии в Москве – сельскохозяйственном вузе. Даже велись переговоры о его поступлении.

Впрочем, в ректорате сообщили, что пока что нет сведений о поступлении сына Лукашенко. Хотя и туда поступала информация, что Коля изъявлял желание пройти у них обучение, передает "Комсомольская правда".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Коля Лукашенко уже переехал в столицу России и подал документы в одну из местных престижных школ.