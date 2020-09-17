Вслед за Навальным в "Шарите" увезли мэра Харькова

По информации СМИ, у главы города двустороннее воспаление легких

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в берлинскую клинику "Шаритэ" в тяжелом состоянии. Соответствующей информацией поделился украинский бизнесмен Павел Фукс.

Он рассказал, что минувшей ночью глава Харькова прибыл в Шаритэ. Кернес находится в сознании, несмотря на тяжелое состояние.

По информации "Интерфакс-Украина", Кернес вылетел в Германию из харьковского аэропорта 16 сентября. Самолет, на котором его перевезли, ранее направили в Омск за Алексеем Навальным, о чем следует из данных Flightradar24.

В своем Телеграм-канале Фукс опубликовал видеозапись, на котором политика готовят к предстоящему перелету в ФРГ.

У Кернеса подтвержден коронавирус с двусторонней пневмонией. Несколькими днями ранее его госпитализировали в местное медучреждение. Как отмечает 112.UA, глава Харькова избегал публичных появлений с конца августа, а в городе стали ходить слухи о его плохом состоянии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что в стране наблюдаются положительные изменения с эпидситуацией по COVID-19.


Егор МАЛКОВ

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