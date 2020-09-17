Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в берлинскую клинику "Шаритэ" в тяжелом состоянии. Соответствующей информацией поделился украинский бизнесмен Павел Фукс.
Он рассказал, что минувшей ночью глава Харькова прибыл в Шаритэ. Кернес находится в сознании, несмотря на тяжелое состояние.
По информации "Интерфакс-Украина", Кернес вылетел в Германию из харьковского аэропорта 16 сентября. Самолет, на котором его перевезли, ранее направили в Омск за Алексеем Навальным, о чем следует из данных Flightradar24.
В своем Телеграм-канале Фукс опубликовал видеозапись, на котором политика готовят к предстоящему перелету в ФРГ.
У Кернеса подтвержден коронавирус с двусторонней пневмонией. Несколькими днями ранее его госпитализировали в местное медучреждение. Как отмечает 112.UA, глава Харькова избегал публичных появлений с конца августа, а в городе стали ходить слухи о его плохом состоянии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что в стране наблюдаются положительные изменения с эпидситуацией по COVID-19.
О влиянии рестрикций на завершение проекта рассказал постпред РФ при Евросоюзе
Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России