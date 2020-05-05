Зеленский положительно оценил действие карантина на рост числа зараженных

Введенные властями ограничительные меры в борьбе против распространения эпидемии коронавируса помогли избежать неблагоприятных сценариев ее развития на Украине. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось избежать самых страшных сценариев. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина", – слова главы государства приводит его пресс-служба.

Он призвал граждан сейчас тщательно соблюдать условия ограничений, чтобы начать выход из режима изоляции безопасным путем.

В заявлении отмечается, что в стране зафиксирован самый низкий процент новых случаев заражения – 3,5%.

Одновременно украинский Минздрав объявил, что в соборной возросло количество случаев бессимптомного течения болезни, что увеличивает угрозу распространению COVID-19. В лидеры по зафиксированным новым заражениям снова вышла Одесская область, говорится в релизе.

Буквально накануне мэр Киева Виталий Кличко предостерег соотечественников от нарушения режима самоизоляции из-за неутешительных прогнозов ученых о течении эпидемии. Градоначальник посчитал, что в Незалежной может умереть свыше одного миллиона граждан.



По последним данным, всего на Украине заболели коронавирусом 12 697 человек, скончались 316 пациентов, выздоровели 1 875 инфицированных.