Ранее сообщалось, что Николай зачислен в столичную гимназию

Некоторое время назад появились слухи о том, что сын президента Белоруссии переехал учиться в Москву. Однако Николай Лукашенко засветился на мероприятии в Минске.

17 сентября прошел женский форум "За Беларусь", где присутствовал сам Александр Лукашенко. На опубликованном в Сети видео видно, как женщины одаривают объятиями президента Республики. В это время Николай скромно стоит в сторонке.

Ранее в СМИ попала информация, что Николай Лукашенко будет учиться в гимназии при МГУ имени Ломоносова. По словам главного научного сотрудника Академии наук Белоруссии Александра Войтовича, в связи со сложившейся в Республике ситуацией молодому человеку безопаснее учиться в Москве, передает URA.RU.

По некоторым данным, проблем с переходом в московскую гимназию у Николая быть не должно. Сообщается, что молодой человек хорошо знает химию и биологию, а также является призером районной олимпиады.

Бывший сотрудник КГБ рассказал, что сына президента Белоруссии поселили на территории посольства РБ на некоторое время. Более того, он будет учиться под вымышленной фамилией.

Однако в самой гимназии слухи о переводе Николая Лукашенко опровергли. В секретариате учебного заведения сообщили, что это все вымыслы, сообщает "ФедералПресс".