Сотрудники финансовых организаций могут незаконно вывести средства с "забытых" депозитов

Банковские депозиты надежнее платежных карт, но иногда злоумышленников это не останавливает: мошенники могут похитить средства без использования паспорта клиента. Такое заявление сделал юрист Павел Уткин.

Сегодня грабители вовсю пользуются методами социнженерии, обманывая потенциальную жертву, чтобы получить о ней информацию для входа в ее онлайн-кабинет. Иногда происходят грабежи средств с "забытых" вкладов, но здесь речь идет о соучастии самих банковских сотрудников. Действующее законодательство гласит, что срок действия депозита можно продлить по его истечению, правда, уже с меньшей выгодой.

Если физлицо не заявляет о себе длительное время, недобропорядочные сотрудники могут "нарисовать" вывод денежных средств. Впрочем, банки имеют обязательства перед всеми клиентами.

По словам специалиста, работники банка могут быть соучастниками по незаконному выведению средств с клиентского счета. В группу риска попадают те физические лица, которые постоянно продлевают договор и не выводят средства. Вкладчику станет об этом известно лишь тогда, когда он попытается досрочно получить деньги.

Чтобы обезопасить себя от этого, Уткин советует соблюдать базовые принципы: не разглашать персональные данные незнакомым и не оставлять их на подозрительных интернет-сайтах, использовать Сеть только через проверенный Wi-Fi, постоянно проводить диагностику компьютера и гаджетов на вирусы и не забывать о двухфакторной аунтификации, сообщает "Прайм".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как банковские работники могут обманывать пенсионеров, навязывая им лишние услуги ради премий.