В Кремле рассказали об ответе ОЗХО на запрос по Навальному

Нашей стране до сих пор не предоставили никаких доказательств покушения на блогера

Россия продолжает попытки получить данные по "отравлению" Алексея Навального. Обращение в ОЗХО также не дало никаких результатов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Технический секретариат Организации по запрету химических веществ отсылает Москву к Берлину, а там указывают в сторону ОЗХО, рассказал пресс-секретарь президента РФ.

"Но тем не менее мы не оставляем наших попыток. Мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине", – передает слова Пескова РИА "Новости".

По словам представителя Кремля, "версия об отравлении не исключалась с самого начала, но она не получила подтверждений". В Омске и в лабораториях в Москве, подчеркнул пресс-секретарь, отравляющих веществ в крови Навального не обнаружили, пишет "Царьград".

Сообщениями из Германии об отравлении блогера обеспокоены в России, добавил Песков. И упрекнул немецких врачей и специалистов ОЗХО в том, что они так и не предоставили доказательств.

Полина ДОРОЖКИНА

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