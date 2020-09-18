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Россия продолжает попытки получить данные по "отравлению" Алексея Навального. Обращение в ОЗХО также не дало никаких результатов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Технический секретариат Организации по запрету химических веществ отсылает Москву к Берлину, а там указывают в сторону ОЗХО, рассказал пресс-секретарь президента РФ.
"Но тем не менее мы не оставляем наших попыток. Мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине", – передает слова Пескова РИА "Новости".
По словам представителя Кремля, "версия об отравлении не исключалась с самого начала, но она не получила подтверждений". В Омске и в лабораториях в Москве, подчеркнул пресс-секретарь, отравляющих веществ в крови Навального не обнаружили, пишет "Царьград".
Сообщениями из Германии об отравлении блогера обеспокоены в России, добавил Песков. И упрекнул немецких врачей и специалистов ОЗХО в том, что они так и не предоставили доказательств.
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Пока желаемых результатов не достигли