Соратники Навального сымитировали его отравление "Новичком" - эксперт

Соратники Навального сымитировали его отравление "Новичком" - эксперт
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главным виновником инцидента может быть инъекция инсулина

Так называемое отравление российского оппозиционного деятеля Алексея Навального могло быть имитацией, которую устроили его сподвижники при помощи неких "маркеров нервно-паралитического яда" из группы "Новичок", оказавшихся в их распоряжении. Такую версию произошедшего с ярым критиком Кремля высказал немецкий политолог Александр Сосновский в эфире канала "Соловьев Live".

Он полагает, что само вещество никуда не наносили, но оно было у соратников оппозиционера и, вероятно, находилось в гостиничном номере в Томске.

"А затем господин Навальный вдруг погружается в состояние комы. И, как мы знаем, в эти моменты на нем и при нем никаких следов "Новичка" не было", – пояснил Сосновский.

По его словам, политика могли использовать втемную: сначала он падает в обморок, потом "борца с режимом" вводят в кому, а затем переправляют за границу. Эксперт напомнил, что врачи в Омске, куда пациента доставили прямо из аэропорта, сразу сказали, что его состояние похоже на гипогликемическую кому. Последняя является результатом резкого падения уровня глюкозы, что может привести к летальному исходу.

"Ему то ли в кофе, то ли в водичку могли добавить инсулин. Тот гормон, который не может определиться как чужое воздействие на организм. Но введение инсулина может в короткие сроки понизить сахар в крови до такого уровня, что возникнет это состояние комы", – пояснил политолог.

Эксперт обратил внимание на таинственную спутницу Навального – Марию Певчих, отец которой, конечно, случайно является главой компании, разработавшей технологию безболезненных инъекций.

"Пазл отлично складывается", – резюмировал Сосновский.

Позже в своем телеграм-канале немецкий эксперт напомнил историю, как в 1953 г. Скотланд Ярд смог доказать, что некий английский санитар Кеннет Барло с помощью инсулина убил свою супругу Бетти. По его данным, это был первый случай доказанного убийства подобным образом. Политолог рекомендовал германским следователям слетать в Лондон для консультаций.

"Заодно могут встретиться с папой М. Певчих, который разрабатывает технологии безболезненных, а значит и незаметных, инъекций", – написал Сосновский.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуацию вокруг Навального русофобы на Западе использует для подрыва отношений между Европой и Россией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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