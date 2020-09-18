Лавров объяснил интерес Запада к ситуации с Навальным

Лавров объяснил интерес Запада к ситуации с Навальным
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Если бы не было истории с отравлением, русофобы нашли бы другой повод для санкций

Россию хотят развести с Евросоюзом как можно дальше. В этом глава МИД РФ видит причину столь бурного интереса ряда стран к ситуации с россиянином Алексеем Навальным. По мнению министра, если бы не было этой истории, лоббисты русофобской политики придумали бы что-нибудь другое.

"Все подчинено на данном этапе тому, чтобы подорвать как можно сильнее отношения между Россией и Европейским союзом",

указал Лавров. Он отметил, что некоторые страны Европы это прекрасно сознают. Но в ЕС действует принцип солидарности, чем и пользуется русофобское меньшинство.

Министр отметил, что Россию обвиняют в инциденте с Навальным, обсуждают наказание, при этом под разными предлогами отказываются обосновать обвинения и даже идут на нарушение европейской конвенции, игнорируя запросы Генпрокуратуры.

"Германия говорит нам "мы ничего вам не можем сказать, идите в Организацию по запрещению химического оружия". Мы туда ходили несколько раз. Там говорят "идите в Берлин",

обрисовал ситуацию Лавров, отметив, что аналогичная ситуация была со Скрипалями.

Накануне стало известно, что в Совет Европы поступил законопроект о санкциях, аналогичный американскому "Акту Магнитского". Европейский "Акт Навального" предполагает возможность введения персонального наказания иностранных граждан, которых в ЕС заподозрят в нарушениях прав человека.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Даже паспорт не нужен: как мошенники похищают вклады россиян

Сотрудники финансовых организаций могут незаконно вывести средства с "забытых" депозитов

Российские дипломаты требуют от США объяснить заявление о поддержке террористов в Крыму

Один источник проболтался журналистам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей