Доказательство "отравления" было доставлено в Германию на спецборте

Марию Певчих называют самой "таинственной сотрудницей" Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ). Спутница Алексея Навального рассказала, как бутылка из номера оппозиционера, которую в Германии сейчас считают одним из основных доказательств того, что его все-таки отравили, попала в другую страну.

Cотрудница Навального заявила, что после госпитализации оппозиционера, сразу же было принято решение вернуться в гостиницу и собрать все, что могло послужить доказательством отравления, пишет "Царьград".

Девушка добавила, что бутылки, которые могли стать мусором, сотрудники ФБК взяли только из-за того, что был "микроскопический шанс, что они окажутся ценными", передает "Русская служба ВВС".

В итоге Певчих вместе с Алексеем и Юлией Навальными отправилась в Германию на спецборте, взяв с собой "злосчастные бутылки".

Ранее Александр Сосновский заявил, что считает, что сотрудники Навального могли сымитировать его отравление "Новичком".