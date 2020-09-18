Чуть не стала мусором: как бутылка из номера Навального попала в ФРГ

Доказательство "отравления" было доставлено в Германию на спецборте

Марию Певчих называют самой "таинственной сотрудницей" Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ). Спутница Алексея Навального рассказала, как бутылка из номера оппозиционера, которую в Германии сейчас считают одним из основных доказательств того, что его все-таки отравили, попала в другую страну. 

Cотрудница Навального заявила, что после госпитализации оппозиционера, сразу же было принято решение вернуться в гостиницу и собрать все, что могло послужить доказательством отравления, пишет "Царьград".  

Девушка добавила, что бутылки, которые могли стать мусором, сотрудники ФБК взяли только из-за того, что был "микроскопический шанс, что они окажутся ценными", передает "Русская служба ВВС". 

В итоге Певчих вместе с Алексеем и Юлией Навальными отправилась в Германию на спецборте, взяв с собой "злосчастные бутылки". 

Ранее Александр Сосновский заявил, что считает, что сотрудники Навального могли сымитировать его отравление "Новичком". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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