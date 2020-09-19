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Состояние Алексея Навального постепенно приходит в норму. Несколько дней назад глава ФБК радовался возможности самостоятельно дышать. На этот раз оппозиционер подробно описал свое состояние после выхода из комы.
На своей странице в "Инстаграм" Навальный опубликовал фотографию, на которой он стоит на лестнице, и поделился подробностями своего восстановления.
Алексей рассказал, что после выхода из комы он не мог разговаривать и не узнавал людей. Он добавил, что это тот этап, который он еще помнит. Сейчас Алексей чувствует себя лучше и уже может самостоятельно подниматься по лестнице. Правда, делает он это пока с трудом.
"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", – поделился оппозиционер.
В конце поста Навальный поблагодарил врачей и выразил надежду, что уже в скором времени он сможет вернуться к нормальной жизни.
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