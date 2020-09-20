На восстановление оппозиционеру понадобится около года

Описываемые Алексеем Навальным симптомы после выхода из комы похожи на те, о которых говорил другой человек, переживший отравление "Новичком". Тем не менее, в итоге оппозиционер должен выздороветь. Так ситуацию прокомментировал один из разработчиков боевого отравляющего вещества Вил Мирзаянов.

Химик рассказал, что в 1993 г. встречался с человеком, которому удалось выжить после "Новичка". По его словам, отравление он отписывал так же, как и Навальный накануне. Мирзаянов объяснил: невозможность написать слова, о которой говорил оппозиционер, связана с тем, что молекулы яда препятствуют передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам.

"Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров",

– высказался химик, добавив, что восстановление оппозиционера займет около года.

В эфире телеканала "Дождь" Мирзаянов также извинился перед Навальным за "участие в преступном бизнесе" – разработке "Новичка". Сам химик с 1995 г. живет в США и всю оставшуюся жизнь, по его словам, посвятил борьбе против боевых ядов.

А вот Леонид Ринк, который работал над созданием "Новичка", с заявлением Вила Мирзаянова не согласился. По его словам, проживающий в Соединенных Штатах специалист в группу разработчиков яда никогда не входил и на предприятии занимался контролем стоков.

"Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет",

– сообщил Ринк РИА "Новости". Он добавил, что по этой причине Мирзоянов не знает биологического действия вещества и, соответственно, симптомов. Ученый в очередной раз подчеркнул: после "Новичка" оппозиционер бы точно не выжил.

По одной из версий, инцидент с Навальным был подстроен его же соратниками. Политолог Сосновский считает, что оппозиционеру вместо "Новичка" в напиток добавили инсулин.