Создатель "Новичка" озвучил прогноз по здоровью Навального

Создатель "Новичка" озвучил прогноз по здоровью Навального
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На восстановление оппозиционеру понадобится около года

Описываемые Алексеем Навальным симптомы после выхода из комы похожи на те, о которых говорил другой человек, переживший отравление "Новичком". Тем не менее, в итоге оппозиционер должен выздороветь. Так ситуацию прокомментировал один из разработчиков боевого отравляющего вещества Вил Мирзаянов.

Химик рассказал, что в 1993 г. встречался с человеком, которому удалось выжить после "Новичка". По его словам, отравление он отписывал так же, как и Навальный накануне. Мирзаянов объяснил: невозможность написать слова, о которой говорил оппозиционер, связана с тем, что молекулы яда препятствуют передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам.

"Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров",

– высказался химик, добавив, что восстановление оппозиционера займет около года.

В эфире телеканала "Дождь" Мирзаянов также извинился перед Навальным за "участие в преступном бизнесе" – разработке "Новичка". Сам химик с 1995 г. живет в США и всю оставшуюся жизнь, по его словам, посвятил борьбе против боевых ядов.

А вот Леонид Ринк, который работал над созданием "Новичка", с заявлением Вила Мирзаянова не согласился. По его словам, проживающий в Соединенных Штатах специалист в группу разработчиков яда никогда не входил и на предприятии занимался контролем стоков.

"Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет",

сообщил Ринк РИА "Новости". Он добавил, что по этой причине Мирзоянов не знает биологического действия вещества и, соответственно, симптомов. Ученый в очередной раз подчеркнул: после "Новичка" оппозиционер бы точно не выжил.

По одной из версий, инцидент с Навальным был подстроен его же соратниками. Политолог Сосновский считает, что оппозиционеру вместо "Новичка" в напиток добавили инсулин.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Немцы призвали Россию к сотрудничеству после скандала с Навальным

Подобное пойдет на пользу всем странам Европы

Украина испугалась заморозки "Северного потока - 2"

США уничтожат всех, кто нацелен на европейский рынок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей