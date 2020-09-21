"Пошли навстречу": как соратники Навального оказались в его номере в Томске

Сотрудники отеля предположили, что оппозиционер мог отравиться чем-то из мини-бара

Одна из работниц отеля, в котором останавливался Алексей Навальный во время командировки в Томск, рассказала, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) оказались в номере оппозиционера.

Администратор гостиницы объяснила, что соратники Навального прибыли в отель и рассказали ей о случившемся в самолете, уточняет РИА "Новости". Тогда руководство отеля решило показать номер, где до отъезда проживал блогер.

"Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара", – рассказала девушка, добавив, что присутствовала во время показа комнаты. 

Напомним, что не так давно Алексей Навальный рассказал о своем состоянии после выхода из комы. Оппозиционер признался, что долгое время не мог говорить и не узнавал людей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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