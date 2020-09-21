Блогер решил заполучить доказательство "отравления"

Алексей Навальный решил, что вещи, которые сняли с него врачи в Омске, могут стать важной уликой в деле о его "отравлении". Такое мнение оппозиционер выразил в своем блоге, куда написал впервые после произошедшего.

Блогер потребовал вернуть ему всю одежду, которая была на нем 20 августа. Это важнейшая улика, которую прятали целый месяц, пока шла доследственная проверка, отметил он.

Перед разрешением увезти его в Германию, сообщил оппозиционер, его полностью раздели и совсем голого отправили из России. Так как позже немецкие медики нашли у него следы "Новичка", эта одежда стала очень важным вещественным доказательством.

Теперь, когда положенные по закону 30 суток доследственной проверки закончились, Навальный хочет получить вещи обратно. Причем, уточнил он, в целлофановом пакете.

Алексей разразился длинной публикацией и в "Инстаграм", посвятив ее жене. Отметив, что в конце августа у них была Розовая свадьба (20-летие семейной жизни), блогер признался, что все время, пока находился без сознания, чувствовал присутствие Юлии, ее заботу и любовь. Каждый приход супруги "становился буквально лечебным", она его спасла. И он сейчас точно знает, что "любовь исцеляет и возвращает к жизни".

Ранее раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России. Немецкая лаборатория нашла следы "Новичка" на бутылке из номера одной из гостиниц Томска, где останавливался блогер перед вылетом в Москву.