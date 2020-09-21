Ранее соратники оппозиционера заявляли, что в тайне увезли бутылку с ядом в ФРГ

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал журналистам заявления о том, что якобы бутылка, из которой "отравили" Навального, а также возможный свидетель по делу Мария Певчих находятся в стране.

Напомним, Певчих считают в России одним из возможных подозреваемых в инциденте с Навальным. Они вместе находились в Томске, а после "отравления" девушка исчезла. По неподтвержденным данным, она находится в ФРГ.

После того, как оппозиционера перевезли в Германию, в его номере в томском отеле соратники якобы нашли бутылку с ядом, которую вывезли в Европу. О том, подтверждаются ли все эти новости журналисты решили спросить у Зайберта.

"Я не могу сказать ничего нового об этом. Это приводит нас к тому, чтобы повторить то, что уже заявлялось многократно: у России есть все возможности для проведения расследования, есть доказательства, есть пробы господина Навального, поэтому мне нечего сообщить",

– приводит его слова на брифинге РИА "Новости".

Ранее Навальный заявил, что в Германию его отправили без одежды, хотя на ней потенциально могли остаться следы "Новичка". Он потребовал, чтобы ему немедленно прислали эти улики.