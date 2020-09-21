Курс рубля
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал журналистам заявления о том, что якобы бутылка, из которой "отравили" Навального, а также возможный свидетель по делу Мария Певчих находятся в стране.
Напомним, Певчих считают в России одним из возможных подозреваемых в инциденте с Навальным. Они вместе находились в Томске, а после "отравления" девушка исчезла. По неподтвержденным данным, она находится в ФРГ.
После того, как оппозиционера перевезли в Германию, в его номере в томском отеле соратники якобы нашли бутылку с ядом, которую вывезли в Европу. О том, подтверждаются ли все эти новости журналисты решили спросить у Зайберта.
"Я не могу сказать ничего нового об этом. Это приводит нас к тому, чтобы повторить то, что уже заявлялось многократно: у России есть все возможности для проведения расследования, есть доказательства, есть пробы господина Навального, поэтому мне нечего сообщить",
– приводит его слова на брифинге РИА "Новости".
Ранее Навальный заявил, что в Германию его отправили без одежды, хотя на ней потенциально могли остаться следы "Новичка". Он потребовал, чтобы ему немедленно прислали эти улики.
Предыдущий ответ Организации был слишком туманным
Дополнительная соцподдержка будет выдана только один раз