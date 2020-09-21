"Смешная история": в исчезновении одежды Навального нашли нестыковки

"Смешная история": в исчезновении одежды Навального нашли нестыковки
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look\www.globallookpress.com
На всех снимках оппозиционер запечатлен в одних и тех же кроссовках

Сегодня Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был во время инцидента в самолете: на ней, по его словам, могут быть следы "Новичка". Однако пользователи Сети заметили несостыковки в истории с вещами активиста. Так, например, на фото из "Шарите" оппозиционер предстал в той же обуви, в которой был в Томске.

В пропаже одежды усомнился блогер Леонид Дегтярев. В "Твиттер" он опубликовал пост пресс-секретаря Киры Ярмыш о том, что вещи оппозиционера забрала его жена Юлия Навальная еще 20 августа. Также Дегтярев поделился фотографиями активиста до инцидента в Томске и после – на обоих кадрах он запечатлен в одних и тех же кроссовках.

"Смешная история в трех картинках",

прокомментировал ситуацию Дегтярев. Некоторые комментаторы его тут же поддержали, высмеяв требование оппозиционера: "Российские следственные органы еще даже не начали расследование, а тусовка Навального уже каждый день сама себя обличает", "В коматозном состоянии со всеми последствиями находился Навальный, а тупит вся его команда".

Омские врачи, к которым попал Навальный до отправления в Германию, заявили: одежду сразу же изъяли следователи для проверки. Об этом пишет "Интерфакс".

Именно эти вещи и потребовал отдать Алексей Навальный. По его словам, одежда, в которой он был 20 августа, может стать важной уликой в деле.

Карина СИРАЗОВА

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