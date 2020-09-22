Оппозиционер может скрывать свое настоящее месторасположения

Свежее фото, которое Алексей Навальный опубликовал накануне, заставило экспертов усомниться в том, что он проходит лечение в немецкой клинике "Шарите". На странную деталь на снимке указал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Политолог разглядел на кадре, на котором Навальный позирует с женой Юлией на балконе, баночку с "бычками" в углу. Он считает, что курить в Германии в клинике никому не позволили бы – это запрещено. К тому же, указывает эксперт, никто не видел оппозиционера.

Как сказал Мартынов Nation News, местоположение Навального не очевидно.

Авторы материала задались вопросом, курил ли Навальный сам и как врачи разрешили ему это сразу после выхода из комы. Возможно, "бычки" оставила его жена Юлия. Однако, отмечают журналисты, не исключено, что фото было сделано в другом месте и даже в другое время, еще до всей этой истории. К тому же, на фото "Шарите" балконы выглядят по-другому.

Мартынов считает, что Навальный мог согласиться на то, чтобы покинуть Россию, чтобы он избежал проблем с партнерами и долгами. Однако блогер мог не осознавать всех последствий, уточняет эксперт.

Оппозиционер опубликовал кадр в "Инстаграм", признавшись в том, что супруга буквально спасла его и помогла прийти в себя после выхода из комы.