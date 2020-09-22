Где находится Навальный: политолог указал на необычную деталь

Где находится Навальный: политолог указал на необычную деталь
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционер может скрывать свое настоящее месторасположения

Свежее фото, которое Алексей Навальный опубликовал накануне, заставило экспертов усомниться в том, что он проходит лечение в немецкой клинике "Шарите". На странную деталь на снимке указал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Политолог разглядел на кадре, на котором Навальный позирует с женой Юлией на балконе, баночку с "бычками" в углу. Он считает, что курить в Германии в клинике никому не позволили бы – это запрещено. К тому же, указывает эксперт, никто не видел оппозиционера.

Как сказал Мартынов Nation News, местоположение Навального не очевидно. 

Авторы материала задались вопросом, курил ли Навальный сам и как врачи разрешили ему это сразу после выхода из комы. Возможно, "бычки" оставила его жена Юлия. Однако, отмечают журналисты, не исключено, что фото было сделано в другом месте и даже в другое время, еще до всей этой истории. К тому же, на фото "Шарите" балконы выглядят по-другому. 

Мартынов считает, что Навальный мог согласиться на то, чтобы покинуть Россию, чтобы он избежал проблем с партнерами и долгами. Однако блогер мог не осознавать всех последствий, уточняет эксперт.

Оппозиционер опубликовал кадр в "Инстаграм", признавшись в том, что супруга буквально спасла его и помогла прийти в себя после выхода из комы. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Кремль разрушил планы Польши по Майдану в Белоруссии - эксперт

Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике

Речь Путина в ООН "приземлит" Запад - эксперт

Между тем, реально вразумить некоторых политиков зарубежных стран можно лишь при помощи кувалды, считает известный "знаток"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей