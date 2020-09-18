На Украине открыли дело за срыв спецоперации по захвату россиян в Белоруссии

На Украине открыли дело за срыв спецоперации по захвату россиян в Белоруссии
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Киев пытается найти виновника неудавшейся переправки наших граждан в Незалежную

Госбюро расследований Украины возбудило дело о срыве операции по захвату 33 граждан России, задержанных в Белоруссии 29 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.

"Если это была секретная спецоперация и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны", – цитирует издание "Гордон" чиновника.

Он подчеркнул, что сначала информация об уголовном деле по этой теме не обнародовалась. Однако после того, как бывший глава офиса президента Андрей Богдан сообщил в СМИ данные "по конкретным фактам", ведомство посчитало, "что хранить молчание уже не имеет смысла".

Соколов добавил, что ожидали на допросе Богдана выяснить, есть ли у него какие-либо документы на руках, которые бы пролили свет на всю эту историю. Но у того ничего не оказалось – все свои заявления он делал, используя информацию из СМИ.

Напомним, в недавнем интервью одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону экс-соратник лидера нации Владимира Зеленскому наговорил много откровений внутриполитической кухни Незалежной. В частности, пан Богдан заявил, что задержание "33 богатырей" под Минском – это была операция спецслужб Украины и США по выманиванию россиян в Белоруссию и переправки их оттуда на украинскую территорию. Однако она была сорвана.

Позже ГБР вызвало на допрос Богдана для выяснения деталей его откровений. Отметим, что кроме спецоперации с нашими гражданами, он там еще говорил о секретных договоренностях между РФ и Украиной касательно статуса Крыма, межгосударственного авиасообщения, обмена удерживаемыми лицами и ряда иных важных тем.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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