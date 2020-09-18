Растения нужно избавить от нескольких видов веток

Для того чтобы обеспечить себя хорошим урожаем или пышным цветением на будущий год, осенью обязательно нужно провести обрезку. Причем такой уход требуется и плодовым кустарникам, и декоративным культурам.

Общие правила

На осенний период приходится санитарная или "омолаживающая" обрезка кустарников. Главная задача здесь – оздоровить растение и избавить его от лишних веток.

Наиболее подходящее время – после того, как с куста опали все листья, но до того, как начались заморозки. Если же по ночам за окном уже бывает ниже -10 C°, то обрезку откладываем до весны. В противном случае поврежденный куст может не справиться с зимним периодом и погибнуть.

При этом места срезов нужно "залечить" садовым варом или другим средством для обработки.

Обрезка плодовых культур

Этот этап является очень важным в садоводстве. От него напрямую зависит, сколько плодов уродится на кусте в будущем году.

Малина

Здесь будем срезать ветки следующих видов. Во-первых, убираем все, что отплодоносило, так как малина дает плоды на побегах второго года. Из новеньких веточек выбираем штук 7, остальное тоже убираем.

Смородина

На молодом кустарнике нужно отобрать 10 сильных побегов, остальное убрать. Если смородине уже больше 6 лет, то обрезать нужно около 30% ветвей. Тонкие ветки у корней убираем полностью.

Крыжовник

Тонкие ветки у корней также полностью обрезаем. Под секатор пойдут кривые, старые и растущие вглубь куста ветки.

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