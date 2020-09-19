Вырастет крупным и сочным: правила выращивания озимого чеснока

Вырастет крупным и сочным: правила выращивания озимого чеснока
Фото: pixabay.com
Растение лучше высаживать на зиму

Многие садоводы жалуются, что несмотря на все усилия, урожай чеснока получается скудным, а зубчики мелкими. Существует несколько секретов, благодаря которым чеснок вырастет крупным и здоровым. 

Подготовка к посадке 

Пожалуй, одно из самых важных правил – хорошая почва. Чеснок плохо приживается на земле, где повышен уровень кислотности, поэтому для посадки лучше выбирать грядки с хорошей и плодородной почвой. 

Также нужно тщательно выбирать семенной материал. Нужно понимать, что если семена будут низкого качества, то и урожай вряд ли получится хорошим, поэтому не спешите употреблять самые крупные зубчики в пищу. 

Сажать чеснок нужно на глубине 4 сантиметра.

Как ухаживать за чесноком 

Для того, чтобы чеснок вырос крупным, грядки с растением необходимо удобрять. Лучше всего подойдут удобрения на основе азота. 

Важно не забывать убирать стрелки с чеснока, иначе полезные вещества не будут поступать в головку чеснока. 

Если погода солнечная и сухая, тогда грядки следует регулярно поливать, чтобы урожай был сочным. 

Рыхление и прополка почвы также пойдут на пользу. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить чеснок перед посадкой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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