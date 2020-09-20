Вырастет крупным и сочным: чем подкормить крыжовник осенью

Вырастет крупным и сочным: чем подкормить крыжовник осенью
Фото: pixabay.com
Эффективное удобрение можно сделать в домашних условиях

Крыжовник считается неприхотливым растением, однако после сборка урожая он также требует особого ухода. Чтобы весной куст порадовал большим количеством крупных и сочных ягод, в сентябре проводят обрезку и подкормку.

Как ухаживать за крыжовником после сбора урожая

Кустарник необходимо обеспечить питательными компонентами, чтобы он лучше перенес морозы зимой. Удобрением поливают почву вокруг крыжовника – его корни находятся неглубоко, поэтому такой подкормки будет достаточно.

Куст будет забирать питательные элементы, когда они будут ему необходимы, и таким образом принесет богатый урожай в новом сезоне.

Чем удобрять крыжовник осенью

Растению в качестве подкормки необходимы калий, магний, фосфор и кальций. Так, идеальным удобрением для крыжовника считается древесная зола. Ее можно достать после сжигания сухих растений после сбора урожая, например, ботвы от картофеля.

Также можно использовать не только органические, но и минеральные удобрения. Для кустарника подойдут суперфосфат, сульфат магния, доломитовая мука или сернокислый калий.

Помимо подкормки крыжовник перед наступлением зимы также нужно обрезать и обработать от вредителей.

Карина СИРАЗОВА

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