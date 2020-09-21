От правильного времени сбора плодов зависит также их вкус

От времени уборки урожая моркови зависит, как долго будут храниться плоды. Более того, это влияет на качество корнеплодов. Если сорвать морковь раньше времени, то она не успеет вобрать в себя необходимые питательные вещества. В результате корнеплоды будут лишены сочности и твердости, что приведет к их быстрой гибели.

Если же, наоборот, передержать морковь в земле, то плоды начнут трескаться и потеряют свою сочность. Здесь важно найти золотую середину.

Когда нужно убирать морковь

Для того, чтобы определиться с периодом уборки моркови, нужно узнать срок вегетации вашего сорта. Для зимних заготовок хозяйки обычно используют средне– и позднеспелую морковь. Как известно, такие плоды созревают за 100-120 дней. Поэтому если вы посадили морковь в мае, то собирать урожай нужно уже сейчас, в сентябре.

Нужно принять во внимание еще один нюанс – морковь нужно убирать при сухой и плюсовой температуре. Если вы хотите, чтобы плоды были сладкие и хрустящие, оставьте морковь в земле на несколько дней после того, как температура воздуха установится в районе +6°C. Осенняя прохлада пойдет корнеплодам на пользу.

Также не стоит пренебрегать советами Лунного календаря. Так, в первый месяц осени наиболее благоприятным для сбора моркови периодом является 22-28 сентября.

Как понять, что морковь созрела

Для того, чтобы определить степень зрелости моркови, необходимо обратить внимание на листья ботвы. Если они пожелтели и склонились к земле – значит, корнеплоды готовы к употреблению.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как сохранить свежую морковь на зиму в домашних условиях.