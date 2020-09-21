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От времени уборки урожая моркови зависит, как долго будут храниться плоды. Более того, это влияет на качество корнеплодов. Если сорвать морковь раньше времени, то она не успеет вобрать в себя необходимые питательные вещества. В результате корнеплоды будут лишены сочности и твердости, что приведет к их быстрой гибели.
Если же, наоборот, передержать морковь в земле, то плоды начнут трескаться и потеряют свою сочность. Здесь важно найти золотую середину.
Когда нужно убирать морковь
Для того, чтобы определиться с периодом уборки моркови, нужно узнать срок вегетации вашего сорта. Для зимних заготовок хозяйки обычно используют средне– и позднеспелую морковь. Как известно, такие плоды созревают за 100-120 дней. Поэтому если вы посадили морковь в мае, то собирать урожай нужно уже сейчас, в сентябре.
Нужно принять во внимание еще один нюанс – морковь нужно убирать при сухой и плюсовой температуре. Если вы хотите, чтобы плоды были сладкие и хрустящие, оставьте морковь в земле на несколько дней после того, как температура воздуха установится в районе +6°C. Осенняя прохлада пойдет корнеплодам на пользу.
Также не стоит пренебрегать советами Лунного календаря. Так, в первый месяц осени наиболее благоприятным для сбора моркови периодом является 22-28 сентября.
Как понять, что морковь созрела
Для того, чтобы определить степень зрелости моркови, необходимо обратить внимание на листья ботвы. Если они пожелтели и склонились к земле – значит, корнеплоды готовы к употреблению.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как сохранить свежую морковь на зиму в домашних условиях.
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