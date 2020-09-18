Как сохранить свежую морковь на зиму в домашних условиях

Как сохранить свежую морковь на зиму в домашних условиях
Фото: pixabay.com
Таким способом можно хранить овощи до нового урожая

Хранение моркови всегда занимает много места, а альтернативные способы (например, хранить овощи в соли и сушить морковку) используются все реже из-за своей низкой эффективности. Как сохранить свежую морковь до весны – в материале "Утро.ру". 

Что понадобится: морковь, большой пластиковый контейнер или емкость, плотная бумага или газета, песок. 

Как хранить 

Морковь нужно перебрать и отобрать только те овощи, которые без трещин и других повреждений.

Далее нужно оборвать ботву. Мыть и обрезать кончик морковки не надо, иначе овощи могут начать гнить.

На дно контейнера или большого ведра стоит положить плотную бумагу или несколько слоев газеты, насыпать туда песок и только после этого выкладывать слой моркови. Затем поверх овощей следует добавить еще один слой песка. 

Также срок хранения зависит от сорта моркови и того периода, в который собирали урожай. Например, морковь, собранная в дождь, будет храниться хуже. 

Такой простой способ поможет уберечь овощи в целости до наступления весны. 

Ранее "Утро.ру" делилось правилами хранения картофеля в домашних условиях. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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