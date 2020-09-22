Эффективный способ позволит сэкономить и обеспечить себе богатый урожай на следующий год

Овес считается среди дачников надежным сидератом для обогащения почвы. Благодаря ему земля надежно защищена от ветра и сорняков, а саженцы могут расти, не испытывая дефицита влаги. Более того, он куда дешевле навоза, за который нередко приходится переплачивать.

После овса почва становится рыхлой и обогащается кислородом. В нем содержится азот, но наибольшая концентрация приходится на калий и фосфор, которые весьма полезны для помидоров и перцев. В этих веществах нуждаются и ягоды с огурцами – именно калий с фосфором придают насыщенность вкуса.

По своем полезным свойствам овес ни в чем не уступает навозу – в нем даже больше содержание азота. Поэтому он может заменить традиционный навоз, в котором концентрация азота даже меньше.

Для посадки овса лучше выбрать сентябрь, так как самой лучшей погодой для такого сидерата является прохлада и влага. В октябре лучше оставить эту затею – зелень не успеет вырасти в ожидаемом объеме. Впрочем, жители юга России могут засеять почву овсом и в середине осеннего сезона.

Стоит помнить и о том, что овес – превосходный предшественник для любой культуры. Перекапывать грядки после его посева можно и на следующую весну – не обязательно это делать осенью.

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