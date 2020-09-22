Горы компоста без лишних затрат: как удобрить дачные грядки осенью

Горы компоста без лишних затрат: как удобрить дачные грядки осенью
Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Эффективный способ позволит сэкономить и обеспечить себе богатый урожай на следующий год

Овес считается среди дачников надежным сидератом для обогащения почвы. Благодаря ему земля надежно защищена от ветра и сорняков, а саженцы могут расти, не испытывая дефицита влаги. Более того, он куда дешевле навоза, за который нередко приходится переплачивать.

После овса почва становится рыхлой и обогащается кислородом. В нем содержится азот, но наибольшая концентрация приходится на калий и фосфор, которые весьма полезны для помидоров и перцев. В этих веществах нуждаются и ягоды с огурцами – именно калий с фосфором придают насыщенность вкуса.

По своем полезным свойствам овес ни в чем не уступает навозу – в нем даже больше содержание азота. Поэтому он может заменить традиционный навоз, в котором концентрация азота даже меньше.

Для посадки овса лучше выбрать сентябрь, так как самой лучшей погодой для такого сидерата является прохлада и влага. В октябре лучше оставить эту затею – зелень не успеет вырасти в ожидаемом объеме. Впрочем, жители юга России могут засеять почву овсом и в середине осеннего сезона.

Стоит помнить и о том, что овес – превосходный предшественник для любой культуры. Перекапывать грядки после его посева можно и на следующую весну – не обязательно это делать осенью.

Ранее садовод Андрей Туманов рассказал о том, каким методам, традиционно считаемым дачниками верными для лечения растений, не стоит доверять. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Офицер ВМС США: украинская армия возьмет Донбасс хоть завтра

Но дальше Киев ждет провал

"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией

Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей