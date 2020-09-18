Миллионы дачников привыкли верить сомнительным методам, которые использовали по старинке

Доставшиеся от дедов методы для лечения растений от болезней зачастую не работают – чаще всего зараженные кусты погибают и не дают урожая. Такое заявление сделал садовод и огородник Андрей Туманов.

Миф о пользе бора, йода и зеленки

Подавляющее большинство дачников же начинают сражаться с недугом на своем огороде слишком поздно. К примеру, грибную болезнь картофеля и томатов не вылечить ничем, хотя народ привык считать, что от нее можно избавиться за считанные дни.

Дачники ошибочно полагают, что главный способ борьбы с этим недугом – молочный продукт с йодом. Некоторые любят добавлять в раствор аптечные лекарства с антибиотиками, а миллионы людей опрыскивают свой огород зеленкой с йодом.

По мнению эксперта, информация о сомнительной пользе таких растворов исходит от самих фармацевтов, у которых "что-то залежалось", а наивные садоводы на это ведутся – в интернет-форумах продолжают гулять слухи о том, как быстро победить фитофтору за рекордные сроки.

За прошедшее двухлетие йод стал действительно народным средством – продажи подскочили с десятки раз. Начались массовые подкормки и "увеличения урожаев в раз" с помощью бора. Однако сам куст не примет больше одной микродозы – ведь человек тоже не может принять десять тарелок с едой за обеденным столом, заявил Туманов в беседе с AiF.ru.



Миф о пользе дрожжей и солевого раствора

Еще одним мифом является польза от подкормки дрожжами. Существуют даже выдуманные алгоритмы действий: к примеру, для пользы огороду дрожжи якобы необходимо развести до определенной температуры. Будто бы они при попадании в почву выделяют азот, которыми питаются корни. Однако в действительности дрожжи являются грибами, которые поглощают сахар, перерабатывая его в спирт и CO2. Никакого азота образоваться там не может.

Когда-то дачники под влиянием схожих "советов" стали щедро поливать растения соляным раствором, чтобы избавиться от паразитов. Так вполне реально выгнать назойливую муху, которая оседает на моркови и луке, но почва получит серьезный урон.

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