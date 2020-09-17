Растение поможет улучшить структуру и состав грунта

Подошел к концу сезон огородных работ. Для того, чтобы обезопасить почву от вредителей, многие дачники сеют сидераты, например, горчицу, которая славится своими полезными свойствами. Кто-то убирает растение с грядок еще до наступления морозов, а кто-то не трогает ее до весны. Почему лучше оставить горчицу на зиму – в материале "Утро.ру".

Правила посадки горчицы

Опытные садоводы советуют сеять горчицу сразу после уборки урожая. Это поможет избежать появления сорняков.

Для того, чтобы посадка сидерата принесла пользу, нужно следовать определенным правилам. Для начала с грядки нужно убрать сорняки и остатки других растений.

Можно удобрить землю древесной золой. Это поможет улучишь качество урожая.

После этого следует внести перегной и тщательно перекопать почву. Сеять горчицу нужно плотно, а после обязательно полить.

Зачем оставлять горчицу до весны

У данного метода есть целый ряд преимуществ. Во-первых, горчица будет задерживать влагу в почве до наступления теплой погоды.

Сидерат также защитит почву от вымерзания. Не стоит забывать и о полезных веществах, которые содержит горчица.

Такой способ занимает меньше времени и отлично подготавливает почву к следующему сезону.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как еще можно использовать горчицу в огороде.