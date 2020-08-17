Борется с вредителями и сорняками: как использовать горчицу в саду

Борется с вредителями и сорняками: как использовать горчицу в саду
Фото: pixabay.com
Данное растение - незаменимый помощник на дачном участке

Многие хозяйки знают, что горчица – прекрасный инсектицид, который может решить сразу несколько дачных вопросов. Горчицу можно применять в качестве приправы для маринада, в консервировании и даже для борьбы с вредителями. 8 способов применить горчицу в огороде –  в материале "Утро.ру". 

Бабочки на капусте

Для того, чтобы избавиться от белянок, нужно размешать 1 стакан табачной пыли и 1 стакан горчичного порошка в 10 литрах теплой воды. Полученный раствор нужно настоять 3-4 дня. Поливать грядки такой смесью необходимо с перерывом в 10-14 дней. 

Колорадский жук

В 10 литрах воды следует растворить 200 гр. горчичного порошка. Полученную смесь нужно настоять в течение 24 часов. Далее раствор необходимо процедить и добавить в него 150 мл девятипроцентного уксуса и 100 гр. мелко нарезанного хозяйственного мыла. 

Слизни 

Полив горчичным раствором может помочь снизить активность улиток и слизней после обильных дождей. Для приготовления раствора нужно растворить 150 гр. порошка в 10 литрах воды.  

Тля

Раствор на основе горчицы можно использовать в борьбе с этими вредителями. В 10 литрах горячей воды следует растворить 100 грамм порошка. Настоять смесь нужно в темном месте в течение 2 дней. Можно добавить 50 гр. мелко натертого хозяйственного мыла и 70 гр. пищевой соды. Обрабатывать растения нужно за неделю до цветения и за 2 недели до окончания. 

Проволочник

Для борьбы с этим вредителем нужно при посадке картофеля добавлять в каждую лунку по 1 чайной ложке горчичного порошка. 

Сорняки

Избавиться от сорняков поможет раствор из 10 столовых ложек сухой горчицы, разведенных в 10 литрах теплой воды. Если поливать такой смесью участки, где растет сорняк. Со временем сорняки пропадут. Лучше проводить полив вечером, чтобы не обжечь листья. 

Консервирование

Горчицу можно добавлять в закрутки для того, чтобы обезопасить заготовки на зиму от плесени, уточняет автор канала "Поместье на гектаре" в "Яндекс.Дзен". 

Маринад для шашлыка

Добавление горчичного порошка в маринад придаст мясу пряности и аромата. В маринад нужно добавить только 1 столовую ложку горчицы и молотый перец. Также можно приправить мясо специями по вкусу. Настаивать маринад лучше в течение 3-4 часов. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт помидоров с горчицей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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