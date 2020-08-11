На засолку томатов уйдет от двух недель

Старинный рецепт овощного лакомства порадует домочадцев и разнообразит обеденное застолье. Такую необычную закуску можно также подавать на праздник.

Квасить томаты можно в обычной кастрюле, ведре или тазу. При комнатной температуре соленье будет готово через 14 дней. После его нужно хранить в прохладном месте. Если вы хотите заготовить закуску впрок, то можно сразу вынести емкость в подвал или на балкон. Тогда помидоры заквасятся через два месяца.

Ингредиенты: 4 кг помидоров, 15 листочков черной смородины, 10 л воды, 100 г горчичного порошка, 2 стакана сахара, 1 стакан соли, 15 лавровых листов, по 1 ч. л. перца душистого и черного горошком.

Пошаговый рецепт приготовления

Для этого блюда лучше взять немного недозрелые томаты. Овощи нужно хорошенько промыть.Теперь разминаем горошины перца.

Следом промываем листочки смородины. Часть их нужно сложить на дно емкости. Теперь следует уложить помидоры в кастрюлю, пересыпая их листочками.

Готовим рассол. Воду, сахар, соль, лавровый лист, перец смешиваем и ставим на огонь. Будущий рассол нужно прокипятить.

После того, как смесь остынет, засыпаем горчицу. Теперь все нужно хорошенько размешать и дать отстояться.

Когда жидкость станет прозрачной, можно заливать овощи. Сверху на емкость нужно поставить гнет, и оставить помидоры кваситься.

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