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Лук и чеснок нельзя назвать прихотливыми в уходе растениями, однако есть свои секреты, которые позволят сохранить урожай до весны, а также избежать гниения и прорастания.
Первое правило
Очень важно собрать урожай в нужное время. Убирать лук и чеснок с грядок нужно тогда, когда засыхает ботва. Если собрать растения раньше, тогда есть риск, что урожай начнет гнить и портиться из-за того, что шейка не вызрела до конца.
Собирать урожай лучше в сухую погоду, а если стоит дождливая погода, над грядкой нужно смастерить "крышу" из пленки.
Второе правило
После сбора лук и чеснок следует просушить в течение 8-10 дней. От этого этапа во многом зависит, сколько будут храниться растения. Лучше всего просушивать урожай на солнце или в проветриваемом помещении. Для "сушки" растений подойдет застекленный балкон, деревянная коробка или дачная веранда. Также можно добавить древесные опилки, которые впитают лишнюю влагу.
Хранить лук и чеснок лучше в прохладном помещении, где влажность не превышает 80%.
Третье правило
Для того, чтобы урожай точно сохранился, можно превратить лук и чеснок в своеобразный полуфабрикат. Растения следует почистить, залить растительным маслом и после добавлять в блюда во время приготовления.
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