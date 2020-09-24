Вырастет большой и сочный: почему надо сажать лук в зиму

Вырастет большой и сочный: почему надо сажать лук в зиму
Фото: Ottfried Schreiter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лучший период заняться посадками - ноябрь

Многие огородники выращивают лук на своем участке. Иногда происходит так, что стрелки растения достигают значительных размеров, а луковицы при этом остаются мелкими. Существует несколько советов, следование которым поможет вырастить богатый и качественный урожай.

Когда сажать лук

Лук лучше всего сажать в конце осени. На это есть несколько причин:

  1. Урожай вы получите уже в июне или июле, что придется очень кстати. Ведь салат из свежих овощей с луком – это полезный и легкий вариант блюда на лето.
  2. Лук не надо будет пропалывать, так как растение окрепнет за зиму, поэтому сорняк ему не навредит.
  3. В осенний период укрывной материал для грядок стоит дешевле. Также в это время цена на севок значительно ниже.
  4. У мелкого севка вероятность появления стрелок меньше, чем у крупных луковиц.

Как правильно сажать лук

  • Выберете подходящий сорт лука. Важно, чтобы он был не теплолюбивый!
  • Займитесь поиском локации для посадки. Лучше всего подойдет солнечное, хорошо проветриваемое и не низменное место.
  • Отберите здоровые, не поврежденные луковицы.
  • Выкопайте лунки для посадки лука. Они должны быть около 5-ти см в глубину.
  • После первых заморозков накройте грядки.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как подготовить почву к следующему сезону и обработать теплицы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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