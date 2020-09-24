Вырастет большой и сочный: почему надо сажать лук в зиму
прочитано 204 раза
Лучший период заняться посадками - ноябрь
Многие огородники выращивают лук на своем участке. Иногда
происходит так, что стрелки растения достигают значительных размеров, а
луковицы при этом остаются мелкими. Существует несколько советов, следование
которым поможет вырастить богатый и качественный урожай.
Когда сажать лук
Лук лучше всего сажать в конце осени. На это есть несколько
причин:
Урожай вы получите уже в июне или июле, что придется
очень кстати. Ведь салат из свежих овощей с луком – это полезный и легкий
вариант блюда на лето.
Лук не надо будет пропалывать, так как растение окрепнет
за зиму, поэтому сорняк ему не навредит.
В осенний период укрывной материал для грядок стоит
дешевле. Также в это время цена на севок значительно ниже.
У мелкого севка вероятность появления стрелок меньше, чем
у крупных луковиц.
Как правильно сажать
лук
Выберете подходящий сорт лука. Важно, чтобы он был не теплолюбивый!
Займитесь поиском локации для посадки. Лучше всего подойдет
солнечное, хорошо проветриваемое и не низменное место.
Отберите здоровые, не поврежденные луковицы.
Выкопайте лунки для посадки лука. Они должны быть около 5-ти
см в глубину.
После первых заморозков накройте грядки.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как подготовить почву к
следующему сезону и обработать теплицы.