Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
Опытные хозяйки знают, что осенью работы в огороде бывает больше, чем летом. Подготовка почвы к будущему сезону – это непростое занятие.
Прежде чем начать дезинфекцию, теплицу следует разобрать. Для начала нужно снять покрытие, убрать колышки, подвязки и обеззаразить их. На следующем этапе необходимо убрать ботву, которая осталась после растений. Чтобы не допустить распространение инфекций, остатки растений лучше сжечь.
Для избавления от возможного грибка в земле следует заменить верхний слой почвы или перекопать грядку и убрать корни растений, которые остались в земле.
Для того, чтобы продезинфицировать грунт, его нужно полить кипятком или можно использовать специальный раствор железного купороса. Деревянные части теплицы лучше протереть медным купоросом.
Стеклянные теплицы можно обработать раствором формалина. Еще один проверенный способ – хлорная известь. Для приготовления раствора необходимо 400 г смеси на 10 л воды. Его нужно настоять в течение часа и процедить. После этого раствор готов к использованию.
Затем следует обязательно внести удобрения. Лучше использовать органические.
Ранее "Утро.ру" рассказало о важных правилах подготовки земли. И дало совет, какие растения можно сеять под зиму.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Россияне массово отказываются от банковских карт
Банки сами отбивают у клиентов желание заводить новую карту
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Секреты посадки озимого чеснока: готовимся к большому урожаю
- Поможет с сорняками после сбора урожая: эффективный метод использования гербицида
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий