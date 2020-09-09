Землю необходимо подготовить к следующему сезону

Опытные хозяйки знают, что осенью работы в огороде бывает больше, чем летом. Подготовка почвы к будущему сезону – это непростое занятие.

Прежде чем начать дезинфекцию, теплицу следует разобрать. Для начала нужно снять покрытие, убрать колышки, подвязки и обеззаразить их. На следующем этапе необходимо убрать ботву, которая осталась после растений. Чтобы не допустить распространение инфекций, остатки растений лучше сжечь.

Для избавления от возможного грибка в земле следует заменить верхний слой почвы или перекопать грядку и убрать корни растений, которые остались в земле.

Для того, чтобы продезинфицировать грунт, его нужно полить кипятком или можно использовать специальный раствор железного купороса. Деревянные части теплицы лучше протереть медным купоросом.

Стеклянные теплицы можно обработать раствором формалина. Еще один проверенный способ – хлорная известь. Для приготовления раствора необходимо 400 г смеси на 10 л воды. Его нужно настоять в течение часа и процедить. После этого раствор готов к использованию.

Затем следует обязательно внести удобрения. Лучше использовать органические.

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