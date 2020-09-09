В качестве укрывного материала подойдут хвойные ветки и камыш

Виноград – это достаточно теплолюбивое растение. Осенние заморозки могут быть губительны для него. Чтобы спасти виноград от замерзания, необходимо сделать для него специальное укрытие.

Займитесь изготовлением укрытия в середине октября, после наступления первых заморозков. Но перед тем, как укрыть виноградную лозу, закалите ее.

Для этого нужно оставить растение вне укрытия на несколько дней. Температура воздуха должна варьироваться от -5 до -8°C. Закаливание лозы необходимо для того, чтобы она дожила до весны.

Также важно обрезать и обработать кусты от вредителей перед тем, как накрыть их.

Рассмотрим, какой укрывной материал является наиболее подходящим для винограда.

Хвойные ветви

Данный материал хорош тем, что его запах отпугивает грызунов.

Выкопайте траншею. На дно ямы положите еловые ветви.

Снимите виноградную лозу с опоры, обрежьте и поместите на лапник.

Свяжите лозу и прикрепите ее к центру грядки. В этом вам поможет обычная проволока.

Сверху накройте лозу хвойными ветками. Слой должен быть около 10 см.

Поверх положите доски, после чего застелите всю конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Камыш

Преимущество камыша в том, что он не гниет. Более того, в нем не селятся грызуны.

Свяжите две лозы вместе. При помощи специальных дуг пригните их так, чтобы до земли оставалось 15 см.

По бокам подоприте дуги досками.

Сверху на дуги поместите слой сухих стеблей камыша.

Поверх застелите пленку и зафиксируйте края так, чтобы конструкция была полностью закрыта.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков.