Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Виноград – это достаточно теплолюбивое растение. Осенние заморозки могут быть губительны для него. Чтобы спасти виноград от замерзания, необходимо сделать для него специальное укрытие.
Займитесь изготовлением укрытия в середине октября, после наступления первых заморозков. Но перед тем, как укрыть виноградную лозу, закалите ее.
Для этого нужно оставить растение вне укрытия на несколько дней. Температура воздуха должна варьироваться от -5 до -8°C. Закаливание лозы необходимо для того, чтобы она дожила до весны.
Также важно обрезать и обработать кусты от вредителей перед тем, как накрыть их.
Рассмотрим, какой укрывной материал является наиболее подходящим для винограда.
Хвойные ветви
Данный материал хорош тем, что его запах отпугивает грызунов.
- Выкопайте траншею. На дно ямы положите еловые ветви.
- Снимите виноградную лозу с опоры, обрежьте и поместите на лапник.
- Свяжите лозу и прикрепите ее к центру грядки. В этом вам поможет обычная проволока.
- Сверху накройте лозу хвойными ветками. Слой должен быть около 10 см.
- Поверх положите доски, после чего застелите всю конструкцию полиэтиленовой пленкой.
Камыш
Преимущество камыша в том, что он не гниет. Более того, в нем не селятся грызуны.
- Свяжите две лозы вместе. При помощи специальных дуг пригните их так, чтобы до земли оставалось 15 см.
- По бокам подоприте дуги досками.
- Сверху на дуги поместите слой сухих стеблей камыша.
- Поверх застелите пленку и зафиксируйте края так, чтобы конструкция была полностью закрыта.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков.
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