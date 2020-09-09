Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму

Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В качестве укрывного материала подойдут хвойные ветки и камыш

Виноград – это достаточно теплолюбивое растение. Осенние заморозки могут быть губительны для него. Чтобы спасти виноград от замерзания, необходимо сделать для него специальное укрытие.

Займитесь изготовлением укрытия в середине октября, после наступления первых заморозков. Но перед тем, как укрыть виноградную лозу, закалите ее.

Для этого нужно оставить растение вне укрытия на несколько дней. Температура воздуха должна варьироваться от -5 до -8°C. Закаливание лозы необходимо для того, чтобы она дожила до весны.

Также важно обрезать и обработать кусты от вредителей перед тем, как накрыть их.

Рассмотрим, какой укрывной материал является наиболее подходящим для винограда.

Хвойные ветви

Данный материал хорош тем, что его запах отпугивает грызунов.

  • Выкопайте траншею. На дно ямы положите еловые ветви.
  • Снимите виноградную лозу с опоры, обрежьте и поместите на лапник.
  • Свяжите лозу и прикрепите ее к центру грядки. В этом вам поможет обычная проволока.
  • Сверху накройте лозу хвойными ветками. Слой должен быть около 10 см.
  • Поверх положите доски, после чего застелите всю конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Камыш

Преимущество камыша в том, что он не гниет. Более того, в нем не селятся грызуны.

  • Свяжите две лозы вместе. При помощи специальных дуг пригните их так, чтобы до земли оставалось 15 см.
  • По бокам подоприте дуги досками.
  • Сверху на дуги поместите слой сухих стеблей камыша.
  • Поверх застелите пленку и зафиксируйте края так, чтобы конструкция была полностью закрыта.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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