Почему не надо выкапывать корни капусты: полезный прием для огорода

Почему не надо выкапывать корни капусты: полезный прием для огорода
Фото: Christian Hutter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Оставлять на плантации можно только здоровые растения

Настало время убирать урожай. Многие хозяйки удаляют растения с корнем, в том числе и капусту. Однако, как уверяют опытные дачники, капустные корни лучше не убирать с грядок, поскольку они могут стать заменой сидератам. 

Правила сбора урожая капусты 

Для того, чтобы улучшить качество почвы для будущих урожаев, кочан капусты нужно срезать, а непригодные для пищи листья оборвать и оставить прямо на грядке. Корни растения трогать не стоит. 

Однако важно, чтобы на грядке оставались корни и листья здоровых растений без признаков грибковой инфекции. В противном случае, остатки капусты лучше сжечь.

В чем польза такого метода?

Оставшиеся корни привлекают грунтовых червей, которые рыхлят почву и насыщают ее кислородом. Благоприятен для земли и процесс гниения, поскольку в этом случае почва получает получает полезные компоненты. 

С наступлением нового посевного сезона огород следует перекопать, а оставшиеся корни извлечь и сжечь. Оставшуюся золу можно использовать в качестве удобрения.

Описанный метод хорош тем, что заменяет собой посев сидератов и покупку дорогостоящих удобрений. Но не стоит забывать о том, что способ эффективен только в том случае, если все растения были здоровыми.  

Ранее "Утро.ру" поделилось действенными способами обработки теплицы.

Юлия МИХАЙЛОВА

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