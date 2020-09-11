Оставлять на плантации можно только здоровые растения

Настало время убирать урожай. Многие хозяйки удаляют растения с корнем, в том числе и капусту. Однако, как уверяют опытные дачники, капустные корни лучше не убирать с грядок, поскольку они могут стать заменой сидератам.

Правила сбора урожая капусты

Для того, чтобы улучшить качество почвы для будущих урожаев, кочан капусты нужно срезать, а непригодные для пищи листья оборвать и оставить прямо на грядке. Корни растения трогать не стоит.

Однако важно, чтобы на грядке оставались корни и листья здоровых растений без признаков грибковой инфекции. В противном случае, остатки капусты лучше сжечь.

В чем польза такого метода?

Оставшиеся корни привлекают грунтовых червей, которые рыхлят почву и насыщают ее кислородом. Благоприятен для земли и процесс гниения, поскольку в этом случае почва получает получает полезные компоненты.

С наступлением нового посевного сезона огород следует перекопать, а оставшиеся корни извлечь и сжечь. Оставшуюся золу можно использовать в качестве удобрения.

Описанный метод хорош тем, что заменяет собой посев сидератов и покупку дорогостоящих удобрений. Но не стоит забывать о том, что способ эффективен только в том случае, если все растения были здоровыми.

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