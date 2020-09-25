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Грибники знают и любят рыжики за их аромат и вкус. Из них можно приготовить огромное число блюд. К слову, рыжики считают очень полезными грибами, потому что содержат в себе витамины, макро– и микроэлементы и природный антибиотик.
Сбор грибов
При сборе рыжиков нужно учитывать, что эти грибы склонны к червивости, поэтому придется потратить время на то, чтобы их перебрать. Червивые грибы ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, их следует выкинуть.
Обработка
Приступать к обработке нужно как можно скорее. Для начала нужно перебрать грибы, убрать поврежденные части. Затем рыжики следует очистить от грязи и срезать затвердевшие части ножек. После нужно положить грибы в банку и накрыть крышкой.
Хранение
Рыжики могут начать портиться уже через 3-4 часа, а в холодильнике они проживут не более суток, поэтому многие грибники рекомендуют почти сразу приступать к приготовлению рыжиков. К слову, грибы можно жарить, тушить, солить, сушить.
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