Маринованные опята: рецепт закуски на зиму

Маринованные опята: рецепт закуски на зиму
Фото: pixabay.com
Пряности сделают вкус грибов пикантнее

Осень – то время, когда активизируются любители собирать грибы. Существует большое количество разнообразных блюд, которые можно приготовить на основе этого ингредиента. "Утро.ру" предлагает сделать простую и вкусную закуску на зиму – маринованные опята.

Ингредиенты

  • 3 кг опят
  • 1 л воды
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. 70%-й уксусной кислоты
  • 2 лавровых листа
  • 3 гвоздики
  • 2 зубчика чеснока
  • растительное масло

Приготовление

Тщательно переберите опята. Избавьтесь от гнилых частей грибов.

Промойте отобранные опята. Затем переложите их в кастрюлю и залейте холодной водой. Обильно посолите.

Поставьте кастрюлю на плиту. Доведите воду до кипения, после чего подождите еще 10 минут. Обязательно слейте воду, так как в ней будет содержаться вся несмытая ранее грязь.

Залейте опята чистой водой. Дайте им покипеть около 30 минут. По истечении нужного времени переложите грибы в дуршлаг.

Начните готовить маринад. Залейте в кастрюлю холоднюу воду, добавьте соль и сахар. Соблюдайте следующие пропорции: 1 л. соли и 1 л. сахара на литр воды.

Добавьте гвоздику, чеснок и лавровые листы. Дождитесь закипания воды. После этого влейте в кастрюлю столовую ложку 70%-й уксусной кислоты.

В кипящий маринад высыпьте опята. Варите их в течение пяти минут.

Разложите опята по заранее подготовленным банкам. Сверху залейте грибы маринадом. В конце добавьте немного растительного масла.

Закупорьте крышки и поместите банки в прохладное сухое место. Можно также хранить закуску в холодильнике. 

Маринованные грибы готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом грибов с чесноком и зеленью.

Анастасия ГОРЮНОВА

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