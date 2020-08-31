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Осень – то время, когда активизируются любители собирать грибы. Существует большое количество разнообразных блюд, которые можно приготовить на основе этого ингредиента. "Утро.ру" предлагает сделать простую и вкусную закуску на зиму – маринованные опята.
Ингредиенты
Приготовление
Тщательно переберите опята. Избавьтесь от гнилых частей грибов.
Промойте отобранные опята. Затем переложите их в кастрюлю и залейте холодной водой. Обильно посолите.
Поставьте кастрюлю на плиту. Доведите воду до кипения, после чего подождите еще 10 минут. Обязательно слейте воду, так как в ней будет содержаться вся несмытая ранее грязь.
Залейте опята чистой водой. Дайте им покипеть около 30 минут. По истечении нужного времени переложите грибы в дуршлаг.
Начните готовить маринад. Залейте в кастрюлю холоднюу воду, добавьте соль и сахар. Соблюдайте следующие пропорции: 1 л. соли и 1 л. сахара на литр воды.
Добавьте гвоздику, чеснок и лавровые листы. Дождитесь закипания воды. После этого влейте в кастрюлю столовую ложку 70%-й уксусной кислоты.
В кипящий маринад высыпьте опята. Варите их в течение пяти минут.
Разложите опята по заранее подготовленным банкам. Сверху залейте грибы маринадом. В конце добавьте немного растительного масла.
Закупорьте крышки и поместите банки в прохладное сухое место. Можно также хранить закуску в холодильнике.
Маринованные грибы готовы. Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом грибов с чесноком и зеленью.
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