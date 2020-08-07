Пряный вкус блюду придадут листья смородины и гвоздика

Август – время для сбора урожая не только томатов и огурцов, но и грибов. Подберезовики, опята и лисички станут отличной закуской и в свежем, и в маринованном виде, именно поэтому опытные хозяйки закрывают лесной урожай на зиму. Секретами консервации грибов делится "Утро.ру".

Ингредиенты: грибы – 1 кг, чеснок, соль – 1 ст. л., сахар – 1 ч. л., 9%-й уксус – 2,5 ст. л., черный перец, гвоздика, лавровый лист, листья смородины, укроп.

Пошаговый рецепт приготовления маринованных грибов

Замариновать на зиму можно практически любые грибы, для этого рецепта отлично подойдут белые и подберезовики. Сначала их нужно тщательно промыть и почистить, а затем порезать на небольшие кусочки.

Грибы варим в течение 20 минут, после снова промываем и заливаем холодной водой – понадобится около 1 литра. Добавляем специи и зелень по вкусу, а затем снова варим, но уже не больше 10 минут.

Следующий шаг – добавление уксуса. Вливаем в маринад 2,5 ст. л. и оставляем на медленном огне еще на 10 минут. Тем временем стерилизуем банки и чистим чеснок.

Выкладываем подберезовики и белые грибы в банки, заливаем маринадом и закатываем. Заготовку переворачиваем и накрываем, пока она полностью не остынет. Затем убираем в прохладное место.

Маринованные грибы с листьями смородины и гвоздикой готовы!

Урожай грибов можно собрать не только в лесу, но и вырастить на своем дачном участке. Как приготовить рассаду в домашних условиях, рассказало "Утро.ру".