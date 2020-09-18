Лесные смурфики: в подмосковных чащах заметили необычные грибы

В пищу такой "продукт" не пойдет

В лесистой части Московской области грибники или просто гуляющие часто встречаются с грибами необычного сине-зеленого оттенка. В подмосковном Комлесхозе рассказали об этом загадочном жителе леса.

Оказалось, что смурфики, как прозвали их в народе, называются хлороцибория сине-зеленоватая. Такие грибы обычно растут на трухлявых деревьях, пнях или валежнике. Излюбленное "место проживания" смурфиков – дубы.

Люди чаще всего обращают внимание на следы этого гриба – под действием хлороцибория стволы деревьев приобретают красивый сине-зеленый цвет, отмечает "Подмосковье сегодня". Есть эти грибы нельзя.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Подмосковье спасли упавшую в заброшенный колодец собаку.

Ольга ФЕДОРОВА

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