В пищу такой "продукт" не пойдет

В лесистой части Московской области грибники или просто гуляющие часто встречаются с грибами необычного сине-зеленого оттенка. В подмосковном Комлесхозе рассказали об этом загадочном жителе леса.

Оказалось, что смурфики, как прозвали их в народе, называются хлороцибория сине-зеленоватая. Такие грибы обычно растут на трухлявых деревьях, пнях или валежнике. Излюбленное "место проживания" смурфиков – дубы.

Люди чаще всего обращают внимание на следы этого гриба – под действием хлороцибория стволы деревьев приобретают красивый сине-зеленый цвет, отмечает "Подмосковье сегодня". Есть эти грибы нельзя.

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