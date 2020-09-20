Рождество Пресвятой Богородицы: как правильно отметить праздник

Рождество Пресвятой Богородицы: как правильно отметить праздник
Фото: pixabay.com
Православные верующие в этот день могут не ограничивать себя в еде

Понедельник 21 сентября приходится на большой церковный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Православные верят, что в этот день на свет появилась Дева Мария – мать Иисуса Христа. Именно поэтому событие считается одним из главных, кроме того, оно открывает ряд религиозных праздников года. О главных традициях и запретах – в материале "Утро.ру".

Как празднуют Рождество Богородицы

Праздник считается поистине радостным и светлым, поэтому в этот день православные посещают церковь и молятся о здоровье и семейном благополучии.

21 сентября принято накрывать праздничный стол и приглашать гостей. Согласно традиции, женщины, у которых еще нет детей, должны накормить нуждающихся, чтобы те молились Богородице.

Что можно в Рождество Богородицы

В этом году праздничный день не выпадает на пост, поэтому никаких ограничений в еде нет. Православные могут позволить себе и мясо, и морепродукты. Однако от алкоголя все равно нужно воздержаться.

Одним из традиционных блюд, которые хозяйки подают на стол, считаются пироги с грибами или рыбой. Также было принято есть свежеиспеченный хлеб, который делили между всеми членами семьи.

Ранее "Утро.ру" писало о других церковных праздниках в сентябре 2020 года.

Карина СИРАЗОВА

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