Дорого и бессмысленно: минусы стирки при 40 градусах

Дорого и бессмысленно: минусы стирки при 40 градусах
Фото: imagebroker/ens/www.globallookpress.com
В большинстве случаев вещи отлично отстирываются в прохладной воде

Каждая хозяйка руководствуется своим сводом правил при ведении быта. Для очищения одежды многие разрабатывают схемы стирки с добавлением пятновыводителей или отбеливателя. При этом немало россиянок придерживаются мнения, что, чем выше температура воды, тем лучше отстираются вещи. Однако далеко не всегда есть смысл очищать одежду в хорошо прогретой воде.

Минусы стирки на режиме 40 градусов и выше

Во-первых, нужно понимать, что в деле очищения одежды от загрязнений многое зависит от средства для стирки. Хороший порошок будет эффективен и в прохладной воде. Вместе с этим, стирка при высоких температурах более энергозатратна. А значит, квитанции за квартплату будут приходить с большими суммами. Так что отказ от лишних киловатт там, где без них легко можно обойтись, сохранит семейный бюджет. Ведь снижение температуры всего на 10% позволит сэкономить больше 30% электроэнергии.

В целом, горячая вода необходима только при стирке постельного белья, полотенец и детской одежды. Остальные вещи легко очистятся за полчаса на 30 градусах. А пятна, которые не очистятся, не отойдут и на 40.

Кроме того, ряд тканей из-за высокой температуры деформируется или может потерять первоначальный цвет.

Бытует мнение, что горячая вода убивает бактерии, а значит при высоких температурах стирки вещи обеззараживаются. Однако это утверждение справедливо только для кипячения одежды.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно засыпать порошок в стиральную машину. Моющее средство нужно добавлять в барабан.

Ольга ФЕДОРОВА

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