В этом деле помогут три простых средства

Во многих российских семьях есть чугунная сковорода, доставшаяся по наследству от старших поколений. Немало хозяек сходятся во мнении, что готовить в такой посуде даже удобнее, чем в современных сковородках – блюда получаются, "как в детстве".

Одна проблема – чугунная сковорода обычно покрыта слоем древнего черного налета. Для того чтобы придать посуде почти первоначальный вид, потребуется три простых средства, которые можно легко приобрести в хозяйственном магазине.

Что нужно

Вода – 10 л, жидкое стекло – 100 г, хозяйственное мыло 72% – половина бруска, кальцинированная сода – 60 г.

Именно смесью этих ингредиентов отчищали многолетний нагар в советское время. Итак, в большой бак нужно залить воду. Туда же натираем хозяйственное мыло, засыпаем соду и вливаем стекло. В емкость загружаем посуду, которая нуждается в серьезной очистке.

Теперь нужно довести смесь до кипения. После накрываем бак крышкой и кипятим на умеренном огне 2 часа.

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