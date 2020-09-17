Раствор пригодится для дезинфекции и удаления пятен

Порой даже самые эффективные средства из магазина не справляются с некоторыми загрязнениями – плесенью в ванной или нагаром на сковороде. Устранить проблему поможет популярное аптечное средство – перекись водорода. Кроме того, раствор отлично дезинфицирует щетки и губки, а также очищает аквариумы.

Как использовать перекись водорода в обиходе

В первую очередь, раствор убивает вредные бактерии, которые скапливаются на тряпках и других средствах для уборки. Чтобы их продезинфицировать, необходимо залить губки и щетки перекисью с водой, смешанных в равной пропорции, на 15 минут. Так же можно очищать фрукты и овощи.

Средство также эффективно убирает налет на стенках аквариума. Для этого на пятна и водоросли нужно впрыснуть перекись – грязь быстро исчезнет. Однако перед этим всех рыб необходимо временно переселить в другое место. Кроме того, большое количество перекиси может им навредить, поэтому злоупотреблять таким способом нельзя.

Как очистить пригоревшую кастрюлю

Перекись также легко справляется с нагаром на посуде. Для этого нужно смешать 2 ст. л. раствора с 3 ст. л. соды. Смесь наносим на дно сковороды или кастрюли и оставляем на 10 минут. Далее убираем средство губкой, слегка потерев поверхность. Советом делится автор Ютуб-канала "Современное домоводство".

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