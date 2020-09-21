Отца девушки задержали силовики

Помощница сына Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб, Ксения Валаханович решила уволиться со своего поста. По предположениям журналистов, это может быть связано со скандалом с ее отцом.

Ксения на своей должности работала несколько лет. В Белоруссии она также известна как детская поэтесса. В последнее время девушка активно критиковала действия силовиков на акциях протеста. Как сообщает издание TUT.by, на одной из них был также задержан ее 66-летний отец.

В президентском спортклубе подтвердили, что девушка у них больше не работает, однако как давно она уволилась с поста раскрывать не стали.

В соцсетях Ксения пишет, что очень надеется на скорейшее окончание того "ада", который сейчас разворачивается в Белоруссии. Однако она уверяет, что версия журналистов – однобокая. Причины ее увольнения иные.

"Ушла я по разным причинам. В том числе, потому, что давно хотела заниматься творчеством. И понимала, что в полной мере посвятить себя любимому делу я не могу, когда с 9 до 18 занята другим",

– писала она в "Фэйсбук".

Она заявила, что все домыслы оппозиционных изданий в Белоруссии – это однобокая подача. Писательница с уважением относится к своему экс-начальнику Дмитрию Лукашенко и очень благодарна ему за все.