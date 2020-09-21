Вокруг Лукашенко разгорелся скандал из-за красотки-помощницы

Вокруг Лукашенко разгорелся скандал из-за красотки-помощницы
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Отца девушки задержали силовики

Помощница сына Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб, Ксения Валаханович решила уволиться со своего поста. По предположениям журналистов, это может быть связано со скандалом с ее отцом. 

Ксения на своей должности работала несколько лет. В Белоруссии она также известна как детская поэтесса. В последнее время девушка активно критиковала действия силовиков на акциях протеста. Как сообщает издание TUT.by, на одной из них был также задержан ее 66-летний отец. 

В президентском спортклубе подтвердили, что девушка у них больше не работает, однако как давно она уволилась с поста раскрывать не стали. 

В соцсетях Ксения пишет, что очень надеется на скорейшее окончание того "ада", который сейчас разворачивается в Белоруссии. Однако она уверяет, что версия журналистов – однобокая. Причины ее увольнения иные. 

"Ушла я по разным причинам. В том числе, потому, что давно хотела заниматься творчеством. И понимала, что в полной мере посвятить себя любимому делу я не могу, когда с 9 до 18 занята другим",

писала она в "Фэйсбук". 

Она заявила, что все домыслы оппозиционных изданий в Белоруссии – это однобокая подача. Писательница с уважением относится к своему экс-начальнику Дмитрию Лукашенко и очень благодарна ему за все. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
Ответить
Похоже, товарищи с Запада, основываясь на своем личном опыте, дали указание чего еще по весить на Лукашенку.
Больше, как видно, не чего.
1
новости партнеров

Кремль разрушил планы Польши по Майдану в Белоруссии - эксперт

Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике

"Одна линия фронта": атаку на Донбасс связали с событиями в Белоруссии

Акции против Лукашенко отвлекут внимание от действий Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей