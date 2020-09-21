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Росреестр рассчитывает на принятие закона о "гаражной амнистии" до конца 2020 года. Такое заявление сделал 21 сентября глава ведомства Олег Скуфинский, выступая с докладом в Кремле перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава Росреестра отметил, что со времен СССР остаются без оформления около 3,5 млн гаражей и земельных участков. Отсутствие регулирующего документа приводит к ограничению правом пользования объектами среди граждан – такое имущество нельзя продать или передать своим наследникам.
Всего в России насчитывается 4,5 миллиона человек, в чьем распоряжении есть гараж, приобретенный еще в советские годы. В настоящее время они не могут совершить с ними никаких сделок из-за отсутствия необходимой правовой базы – объекты остаются неоформленными, а строения нельзя описать как "гараж" из-за отсутствия термина в действующем законодательстве. Предложенный Росреестром закон предлагает утвердить ряд документов, направленных на подтверждение факта владения лицом объекта, имеющего гаражное значение.
Таким образом, подытожил Скуфинский, граждане могут рассчитывать на упрощение порядка оформления. В Росреестре выразили надежду, что законопроект будет принят властями до конца текущего года.
Также Скуфинский добавил, что закон уже внесен на рассмотрение в правительство РФ, сообщается на официальном сайте президента России.
Известно, что в случае принятия нового закона каждый владелец может расширить список документов, подтверждающих право пользования землей для гаража или самой постройкой.
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