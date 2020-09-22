Долго хранить средства стало опасно

Пожилым россиянам, которые больше полугода не снимают деньги с карты, могут приостановить выплаты страховых пенсий. Об этом предупредил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".

Михаил Коган предположил, что, раз средства остаются нетронутыми, значит, человеку хватает на жизнь. Возможно, у него есть другие накопления, или ему помогают дети.

Также остающимися на карте деньгами могут воспользоваться мошенники, выведавшие личные данные владельца. Кроме того, сумму могут заблокировать по решению суда, если есть задолженность, в частности, по коммунальныи платежам, и приставы уже ведут дело, рассказал эксперт агентству "Прайм".

Прекращением выплат государство защищается от "лишних" трат. Ведь пенсионер может уехать за границу или умереть, а Пенсионный фонд узнает об этом не сразу, так как деньги по-прежнему находятся на карте, пояснил аналитик.

Чтобы выплаты продолжались, нужно прийти в подразделение ПФР по месту прописки, подать туда заявление и все необходимые документы. Решение должно быть принято в течение пяти дней. Если оно будет положительным, размер пенсии останется прежним с учетом индексации и перерасчета суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии, заключил Коган.

Ранее сообщалось, что пенсионеры могут остаться без выплат с 1 октября. Пожилых россиян, которые получают деньги через почту, это не коснется.