Михалков: снимки с протестов в Белоруссии поддельные

Михалков: снимки с протестов в Белоруссии поддельные
Никита Михалков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Режиссер рассмотрел на фото с митингов в Республике компьютерную графику

Никита Михалков решил прокомментировать кадры, снятые во время протестов в Белоруссии. По его мнению, все они поддельны.

Выложив в очередном выпуске "Антология фальши" на ютуб-канале "Бесогон TV" снимки, режиссер призвал обратить внимание на просвет между рядами протестующих и их ногами. Такого просвета при подобном количестве людей не может быть.

Сверху – масса народа, а снизу – пустоты там, где должно быть просто забито. Значит, это "чистая абсолютно компьютерная графика", подытожил свое наблюдение Никита Сергеевич.

Привлекло Михалкова и сделанное сверху фото площади Независимости в Минске. На нем вместо стеклянного купола фонтана стоят люди, что просто невозможно, заключил Михалков, передает URA.RU

В Сети эмоционально отреагировали на слова знаменитого актера и режиссера. Многие остались не довольны, упрекали его в подделке кадров, назвав их "недофотошопом", а всю пылкую речь Михалкова охарактеризовали, как "бред и обман".


Полина ДОРОЖКИНА

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