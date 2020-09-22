Мужчину не могли разыскать два года

После того, как 43-летний житель Клина развелся со своей супругой, суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать алименты на 9-летнюю дочь. Однако он делать этого не стал – гражданин решил сменить все номера телефонов, переехать на съемное жилье, а свою квартиру сдать другим людям. Найти его не могли – мужчина ни с кем ни выходил на связь. Пристав смог найти его по сущей случайности.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", у сотрудника сломался телевизор. Он решил найти мастера, который будет в состоянии решить его проблему и наткнулся на объявление в соцсети. Брал недорого, поэтому пристав решил обратиться к нему. Мастер прислал свои контакты и назначил место встречи, однако позже его ожидало разочарование.

Во время встречи пристав вручил требование о явке на прием и постановление о задолженности. Всего за два года у него накопилось более 400 тысяч рублей долга по алиментам. Также его предупредили об уголовной ответственности.

Через время мужчина уже сам пришел к приставу. Он принес справку, что частично погасил задолженность. К слову, сотрудник смог отремонтировать свой телевизор, только обратиться пришлось к другому мастеру.