Люди вышли на протесты

Протестующие в Минске решили в очередной раз заявить о своей неприязни к Александру Лукашенко. Для этого кто-то повесил напоминающую Батьку самодельную куклу на одной из конструкций.

Тряпичная кукла с усами, автоматом и в красных шортах болталась над головами многочисленных протестующих. На видео, опубликованном телеграмм-каналом Nexta, можно увидеть людей с бело-красными флагами, а также сигналящие машины.

Сообщается, что массовые протесты проходят в разных городах Белоруссии. В Минске оперативники вновь проявили жестокость при задержаниях. Людей забирали в автозаки у стелы "Минск – город герой", на улице Немига и в других местах.

Протестующих разгоняли водометами и дубинками. По некоторым данным, силовики задержали около 10-ти тысяч человек.

Напомним, сегодня, 23 сентября, во Дворце Независимости прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Примечательно, что заранее о предстоящем мероприятии не сообщалось. Только утром оппозиционные телеграмм-каналы заподозрили неладное: к Дворцу начали съезжаться нарядные люди, а само здание оцепили.

Сразу после новости об инаугурации по Республике прокатилась волна протестов.

Оппозиция Белоруссии объявила о начале акции неповиновения. Акцию назвали бессрочной. Как сказал представитель Координационного совета оппозиции Павел Латушко, она закончится только тогда, когда будут проведены новые выборы.